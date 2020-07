Milano: 293 nuove assunzioni per il corretto avvio delle attività scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'intesa tra Comune, organizzazioni sindacali e Rsu si è chiuso l'accordo per la ripresa, dal prossimo 7 settembre, di tutti i servizi all'infanzia (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e servizi integrativi) con la definizione di 293 nuove assunzioni necessarie a garantire il corretto avvio delle attività educative, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela della salute di bambini bambine, lavoratori e lavoratrici in sintonia con il perdurare dell'emergenza Covid-19. "Come amministrazione mettiamo in campo un piano occupazionale straordinario di notevole importanza sia nei numeri sia nella qualità del personale” ha spiegato l'assessore alle risorse umane Cristina Tajani. Il piano garantisce per tutti i bambini e le bambine della fascia 0-6, circa 30mila piccoli milanesi, una frequenza di nove ore continuative, tra le 7.30 e le 16.30: un'ampiezza oraria non scontata nella complessa situazione attuale, che tutela anche la "stabilità dei gruppi" come misura di attenzione al fine di garantire la tracciabilità dei contatti. Ulteriori assunzioni a tempo determinato potranno essere effettuate a copertura dei maggiori vuoti dovuti a eventuali passaggi alle scuole dello Stato. Il piano delle assunzioni completa un percorso che ha impegnato tutta l'amministrazione in una chiara convergenza di obiettivi finalizzata ad accogliere tutti i bambini ancora in attesa. "Siamo molto contenti del lavoro di squadra che ha messo al centro i cittadini più piccoli, di cui non ci siamo mai dimenticati, lavorando quotidianamente per permettere loro una rinnovata socialità e autonomia, avviata con i centri estivi e che proseguirà con la riapertura a settembre" ha dichiarato l'assessore all'educazione Laura Galimberti. La giunta ha inoltre approvato uno stanziamento di un milione di euro che verrà impiegato per provvedere alle forniture dei dispositivi di protezione individuale necessari al personale, alla sanificazione straordinaria dei luoghi, alla stipula di specifiche coperture assicurative anche per l'utenza, all'esecuzione di test sierologici per il personale e al triage per l'accoglienza. (Com)