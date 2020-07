Maltempo: frane e smottamenti nel Bresciano e in Valtellina, situazione monitorata da tecnici regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frane e smottamenti sono stati causati dai forti temporali della scorsa notte in varie parti della Lombardia, con fenomeni di forte intensità nel bresciano e in Valtellina. L'assessore regionale all'Urbanistica e Protezione civile Pietro Foroni, fin dalle prime ore di oggi si è messo in contatto con i sindaci delle località più colpite per verificare la situazione. A Ponte di Legno, nel bresciano, e a Bormio e Livigno, in provincia di Sondrio, a causa del maltempo sono state interrotte anche la Strada statale dello Stelvio e la strada che da Livigno sale verso il passo della Forcola. Interrotta anche la Strada provinciale 29 del Gavia che di fatto segna il confine tra le province di Brescia e Sondrio. Sul posto sono già presenti i tecnici dei due Utr (Uffici territoriali regionali) e gli uomini del pronto intervento della Protezione civile. "Il sopralluogo già in corso - ha spiegato l'assessore - valuterà i danni e le modalità di pronto intervento per il ripristino della sicurezza del territorio e della popolazione. Regione Lombardia monitora con attenzione la situazione e le opere di somma urgenza che saranno finanziate integralmente per garantire il ritorno alla normalità in tempi brevi". (com)