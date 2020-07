Torino: Ascom, a rischio 15 mila imprese del terziario e 40 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 125.000 micro, piccole e medie imprese di commercio-turismo-servizi alla persona e all’impresa di Torino e provincia temono per la tenuta del sistema economico. Stando ai dati pubblicati dall’Istat sul calo dei consumi in Italia c'è il rischio che entro fine anno, nell'area metropolitana torinese, chiudano circa 15.000 imprese del terziario, con 40 mila posti di lavoro a rischio. “Occorre un’azione congiunta, a livello nazionale e territoriale - sostiene Maria Luisa Coppa presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia - facendo rete tra le istituzioni e le imprese, attraverso le Organizzazioni di rappresentanza, per individuare le strategie e dare loro gambe sul territorio: abbattere la burocrazia, ridurre i costi per le imprese, rilanciare i consumi, intervenire sulla liquidità, ancora insufficiente. Queste le richieste che a livello nazionale ed a livello territoriale poniamo alla politica, lanciando sul territorio torinese un tavolo per la ricostruzione che veda gli stakeholders pubblici e privati tornare a fare squadra per vincere l’emergenza”. “Fondamentale per questo la leva della gestione dell’occupazione che ha visto un calo significativo di occupazione anche autonoma– precisa Carlo Alberto Carpignano direttore generale Ascom Confcommercio Torino e provincia – il “decreto Agosto” deve allineare ammortizzatori sociali e divieto di licenziamento, per evitare di drogare il mercato del lavoro, sostenendo l’occupazione dipendente e consentendo a quella autonoma di tornare a fare impresa. Ci aspettiamo ammortizzatori sociali funzionali ai percorsi di rilancio dei consumi e dell’economia, che non irrigidiscano le regole con paletti e vincoli o con costi eccessivi ma che siano davvero funzionali ad un rilancio del nostro territorio”. (Rpi)