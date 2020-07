Meteo: Arpa, in Lombardia afa fino a domani, da domenica situazione in miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alta pressione di origine subtropicale che insiste sul Mediterraneo manterrà anche in Lombardia condizioni di tempo stabile, molto caldo e afoso fino a tutta la giornata di domani, sabato 1 agosto. Lo comunica in una nota l'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale. In montagna saranno possibili temporali tra il pomeriggio e la sera, mentre in particolare sulla pianura il buon soleggiamento e la ventilazione molto debole favoriranno la formazione e l'accumulo di inquinanti secondari. Fra questi, l’ozono i cui livelli nell’ultimo periodo stanno facendo registrare superamenti della “soglia di informazione” in alcune province lombarde: per 4 giorni consecutivi a Como e Lecco, 3 a Bergamo, 2 a Milano e Varese, 1 a Monza e Cremona. Da domenica, grazie all’ingresso di una bassa pressione nordatlantica, il tempo - caldo e soleggiato al mattino - comincerà a variare dal pomeriggio, quando saranno possibili temporali sparsi in estensione anche alla pianura e rinforzo del vento alle quote basse. Le temperature caleranno, interrompendo la morsa dell’afa registrata negli ultimi giorni e le condizioni meteorologiche tenderanno a divenire marcatamente dispersive in serata. Lunedì tempo perturbato con condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti su tutta la regione per l’intera giornata. (com)