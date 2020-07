Lavoro: Bombardieri (Uil), investire nei dipendenti unica carta per uscire dal baratro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si firma un rinnovo contrattuale è sempre un'ottima notizia per i lavoratori, perché aumentano il loro potere d'acquisto, e per l'economia, perché si possono incrementare i consumi: è una buona notizia, inoltre, anche alla luce degli odierni dati drammatici, diffusi dall'Istat, relativi al Pil di cui si prevede un calo a doppia cifra senza precedenti. Così in una nota il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri. “Investire sul lavoro e sui lavoratori è l'unica carta che abbiamo per uscire da questo baratro, e per fortuna ci sono imprenditori ancora consapevoli del valore e della funzione anti ciclica del contratto nazionale: è preoccupante e inaccettabile, invece, che altri, come molte delle associazioni aderenti a Federalimentare, non avendolo firmato, dimostrino di non credere nelle potenzialità delle imprese e dei loro dipendenti”, ha detto, sottolineando che “sembra proprio che Confindustria non intenda rinnovare i contratti, ma sappia che in questo modo si alimentano solo la recessione e lo scontro sociale”. (Com)