Speciale difesa: Cina parteciperà a giochi militari in Russia dal 29 agosto al 5 settembre

- La Cina invierà il proprio personale militare a partecipare agli International Army Games (Iag) 2020, che si terranno dal 29 agosto al 5 settembre a Mosca, in Russia. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa cinese Ren Guoqiang. "In un momento così critico nella lotta contro la Covid-19, la partecipazione dei militari cinesi agli Iag mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione strategica tra i militari cinesi e russi e ad approfondire la loro cooperazione pratica nell'addestramento militare", ha spiegato Ren. Secondo il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, quest'anno 90 paesi, tra cui membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (Nato), sono stati invitati a prendere parte ai giochi dell'esercito. Si prevede che parteciperanno alla competizione circa 250 squadre, per un totale di circa cinquemila persone. Inizialmente, gli organizzatori dei giochi avevano in programma di organizzare 30 gare sul territorio di undici stati, ma sei di loro – Cina, India, Iran, Kazakhstan, Mongolia e Sri Lanka – si sono rifiutati di fare da paesi ospitanti a causa della pandemia di coronavirus. Secondo il programma adattato, si terranno sei gare in Armenia, Azerbaigian, Bielorussia e Uzbekistan e altre 24 in Russia. (Cip)