Speciale difesa: Lega, maggioranza litiga per poltrone, numero legale raggiunto solo grazie a opposizione

- I deputati della Lega della commissione Difesa denunciano che "Pd e M5s continuano a litigare per le poltrone delle Commissioni e solo grazie al voto della Lega e dell'opposizione è stata garantita l'operatività dei lavori parlamentari. In commissione Difesa alla Camera, infatti -spiegano in una nota -, nel voto per l'approvazione del documento conclusivo di un'importante indagine conoscitiva sull'operazione 'Strade sicure', il numero legale e quindi l'approvazione del documento che sarebbe scaduto, è stata garantita solo grazie al voto delle Lega e di tutte le opposizioni. Un atto doveroso e di rispetto per tutti i nostri uomini in divisa. Un comportamento che sottolinea il senso di responsabilità della Lega che manca totalmente alla maggioranza impegnata invece in un esecrabile mercato istituzionale di poltrone". (Com)