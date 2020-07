Speciale difesa: Pompeo, Usa stanno ancora valutando sanzioni a Turchia per acquisto S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno ancora decidendo come sanzionare la Turchia per l'acquisizione dei sistemi di difesa aerea S-400 dalla Russia. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, intervenendo durante un’audizione al Senato. "In risposta all'acquisizione da parte del governo turco del sistema S-400, abbiamo intrapreso azioni significative", ha detto Pompeo. "Continuiamo a valutare come applicare le sanzioni al fine di raggiungere il nostro obiettivo finale". Pompeo ha affermato che gli Stati Uniti dubitano che la Turchia cambierà la sua decisione, ma ha osservato che l'obiettivo finale di Washington non è punire Ankara, ma garantire che agisca in modo coerente con la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la sicurezza degli alleati della Nato. (Nys)