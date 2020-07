Ue-Vietnam: accordo commerciale in vigore da domani, per Commissione opportunità per ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’economia europea ha ora bisogno di tutte le opportunità per ripristinare la propria forza dopo la crisi innescata dal coronavirus. Accordi commerciali, come quello che sta diventando effettivo con il Vietnam oggi, offrono alle nostre aziende la possibilità di accedere a nuovi mercati emergenti e creare posti di lavoro per gli europei”, ha dichiarato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. “Sono fermamente convinta che questo accordo diventerà anche un’opportunità per il popolo del Vietnam di godere di un’economia più prospera e assistere a un cambiamento positivo e a diritti più forti come lavoratori e cittadini nel loro paese d’origine”, ha aggiunto. (segue) (Beb)