Ue-Vietnam: accordo commerciale in vigore da domani, per Commissione opportunità per ripresa (3)

- Il commissario al Commercio, Phil Hogan, ha commentato: “Il Vietnam fa ora parte di un club di 77 paesi che intrattengono rapporti commerciali con l’Ue a condizioni preferenziali concordate bilateralmente. L’accordo rafforza i legami economici dell’Ue con la dinamica regione del Sud-est asiatico e ha un’importante potenziale economico che contribuirà alla ripresa dopo la crisi del coronavirus, ma mostra anche come la politica commerciale possa essere una forza per il bene. Il Vietnam ha già fatto molti sforzi per migliorare i suoi risultati sui diritti del lavoro grazie ai nostri colloqui commerciali e, confido, continuerà le sue riforme più necessarie”. (segue) (Beb)