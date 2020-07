Migranti: Gelmini (FI), governo sbaglia e sottovaluta emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione il governo sta sbagliando tutto e soprattutto sta sottovalutando l'emergenza sanitaria: con il Covid-19 non si scherza. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Telelombardia. “In Italia abbiamo chiuso il paese per quasi due mesi, abbiamo contenuto il contagio e adesso non possiamo permetterci di far arrivare il virus sulle nostre coste con così tanta facilità”, ha detto, sottolineando che “finalmente, con anni di ritardo, anche il Partito democratico si sta rendendo conto che l’accoglienza indiscriminata e senza regole è un problema per il paese. “È paradossale che siano loro adesso a chiedere maggior rigore: se sono ripresi gli sbarchi lo dobbiamo anche agli annunci sul decreto Sicurezza, alle sanatorie inutili e al finto buonismo della sinistra”, ha concluso. (Rin)