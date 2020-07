Roma: Corte Conte, in arrivo un pool dedicato alla Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo organizzando, non una sezione a parte, ma una articolazione della sezione della Corte dei Conti dedicata a Roma Capitale, come segnale dell'importanza di questa città". Lo ha annunciato il presidente della sezione regionale di controllo per la Regione Lazio Roberto Benedetti, parlando al termine del giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019. "E' un impegno che sento dal punto di vista morale - ha spiegato Benedetti - .‎ Vogliamo restituire a Roma l'attenzione che in passato non le è stata data. Vogliamo capire bene, è un Comune non uguale agli altri, con i problemi che questo comporta, anche nel funzionamento, ahinoi, delle partecipate. Ci immaginiamo un grosso impegno".(Rer)