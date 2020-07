Regno Unito: ufficio meteorologico, crisi climatica ha impatto sempre maggiore nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi climatica ha un impatto sempre maggiore nel Regno Unito: è quanto emerge dal rapporto annuale dell'Ufficio meteorologico britannico, secondo il quotidiano "The Guardian". Tra i segnali citati dall'Ufficio, ci sono temperature molto più alte nel Regno Unito, una quantità minore di neve e di brina nei mesi freddi, ed il fatto che gli alberi perdano le foglie in anticipo in autunno. Quest'anno la temperatura nel Regno Unito è stata di 1,1 gradi sopra la media degli anni tra il 1961 e il 1990. Il record della temperatura più alta mai raggiunta nel paese è stato toccato durante il mese di luglio a Cambridge, quando si è arrivati ad una temperatura di 38,7 gradi centigradi. (Rel)