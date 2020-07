Turismo: Enit, Italia quasi sold out per ferragosto, meglio di altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non si lascia abbattere dal Covid e anzi con il turismo reagisce meglio di altri Paesi. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Agenzia nazionale italiana del turismo (Enit). Il settore infatti - nonostante il contesto complesso - sta godendo di un periodo di tenuta soprattutto in alcune località. Promette bene la settimana di Ferragosto dal 10 al 16 agosto 2020: la Penisola risulta quasi sold out. L'Italia fa meglio della Spagna: già "vendute" il 79 per cento delle disponibilità di offerte online (fonte Booking.com) mentre il Paese iberico è al 72 per cento di prenotazioni online. In Italia spiccano le maggiori destinazioni balneari: non più disponibili l'80 per cento a Rimini, l'81 per cento a Ravello, l'86 per cento a Cavallino-Treporti, il 94 per cento nel Cilento ed il 98 per cento nel Salento. Anche la montagna italiana vede le destinazioni delle Alpi non più disponibili all'84 per cento, correndo la competizione con quelle francesi (87 per cento). Alla data del 30 luglio - prosegue la nota Enit - l'analisi delle prenotazioni aeroportuali da agosto a ottobre in confronto con i competitor diretti Spagna e Francia, indicano ancora un calo delle prenotazioni sia in Italia che negli altri Paesi analizzati, nonostante l'Italia nel correre dei mesi estivi recuperi spazio di mercato. (segue) (Com)