Coronavirus: Mattarella, non abbassare le difese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nostro Paese continuano per la pandemia a morire delle persone e l’invito alla cautela è un "richiamo prezioso e opportuno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare parlando dell’emergenza coronavirus. “C'è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli - ha osservato -. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse così presto mente nel nostro Paese continuano a morire persone per il virus. E' un motivo per non abbassare le difese".(Rin)