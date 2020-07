Governo: Mulè (FI), secretati verbali Cts su istituzione zone rosse e serrata, umiliata democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, osserva che "il governo che proclamava trasparenza, onestà e che giurava di rendere il Parlamento una casa di vetro, si comporta peggio della peggiore dittatura arrivando a secretare i verbali del comitato tecnico scientifico che hanno dato il via all'istituzione delle zone rosse e del lockdown". In una nota Mulè prosegue: "Il governo si rifiuta di rendere pubblici quei verbali, adotta tutte le strategie tecnico legali per bloccarne la pubblicazione e non far capire agli italiani come si è mosso. E' ancor più grave che questo avvenga all'indomani dell'ennesimo strappo istituzionale con la proroga dello stato di emergenza a ottobre 2020. Per il governo gli italiani non hanno diritto di sapere, non hanno diritto di conoscere la verità e soprattutto ai cittadini Conte pensa di poter continuare a negare e limitare i diritti costituzionali fondamentali in base a provvedimenti al di fuori del recinto costituzionale. Questa umiliazione della democrazia - conclude il parlamentare azzurro - segnala ancora una volta l'incapacità del governo e l'arroganza del presidente del Consiglio davanti a diritti sacri scolpiti nella Costituzione".(Com)