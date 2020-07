Aerospazio: Thales Alenia Space collabora con OHB System sui satelliti Copernicus CO2M

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha siglato la prima tranche, pari a 72 milioni di euro, del contratto con Ohb System, quale responsabile del progetto, per sviluppare il payload dei due satelliti della missione CO2M, nell’ambito del programma europeo Copernicus. Copernicus, si legge in un comunicato, è il cuore del programma satellitare di osservazione della Terra della Commissione Europea e un caposaldo delle attività nel campo della Agenzia spaziale europea (Esa). Fornisce dati di osservazione della Terra per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e altri compiti di carattere sociale. L’obiettivo della missione CO2M è di misurare l’anidride carbonica atmosferica prodotta dall’attività umana. Queste misure ridurranno le incertezze attuali sulle stime delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalla combustione dei combustibili fossili su scala nazionale e regionale. Ciò fornirà all’UE una fonte di informazioni unica e indipendente per valutare l’efficacia delle misure politiche e per tracciarne l’impatto verso la decarbonizzazione dell’Europa e per raggiungere i target nazionali di riduzione delle emissioni di gas. Thales Alenia Space consegnerà a OHB il payload CO2M basato su un’architettura modulare e con un design che si sviluppa intorno a: uno strumento combinato CO2/NO2 (anidride carbonica/biossido di azoto) basato su uno spettrometro per misure nello spettro visibile e nel vicino infrarosso fornito da Thales Alenia Space in Francia; un polarimetro multiangolo (Map) basato su quattro fotocamere identiche, contenuto in un’unità ottica dedicata, fornito da Thales Alenia Space UK; un cloud imager (Clim), derivato dallo strumento testato in volo Proba-V, fornito dall’azienda belga OIP Sensor Systems. (segue) (Com)