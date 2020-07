Aerospazio: Thales Alenia Space collabora con OHB System sui satelliti Copernicus CO2M (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento di Thales Alenia Space nella missione CO2M è in linea con le strategie di Thales e Leonardo. Infatti, Thales sviluppa un'ambiziosa strategia per un futuro a basse emissioni di carbonio, attraverso le proprie iniziative ma anche grazie alle tecnologie chiave sviluppate per i suoi clienti. Tale strategia include una migliore comprensione dei fenomeni climatici, in particolare con lo sviluppo di sistemi spaziali dedicati. Anche Leonardo è fortemente impegnata nello sviluppo di tecnologie spaziali all’avanguardia per il monitoraggio e la protezione dell'ambiente. La sostenibilità è al centro del nuovo piano strategico della società "Be Tomorrow 2030". Thales e Leonardo sostengono i dieci obiettivi del Global Compact delle Nazioni Unite. Thales Alenia Space in Spagna fornirà il transponder in banda S (SBT) e l’Unità di controllo degli strumenti, Thales fornirà Seso il collimatore e gli imager a specchio VIS&NIR SPA, mentre Thales Alenia Space in Svizzera il telescopio con feritoia 2D che ne aumenta il campo visivo. (Com)