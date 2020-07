© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non entro nel dibattito politico, come è dovere di chi ricopre ruoli di garanzia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare, alla quale ha spiegato di non poter rispondere a tutte le sue domande per questo motivo.(Rin)