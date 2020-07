Lavoro: Cisl Milano, dal 3 settembre torna il labour film festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il difficile e complicato periodo dovuto all'emergenza sanitaria, da giovedì 3 settembre torna il Labour Film Festival, la rassegna dedicata ai temi del lavoro, dell'ambiente e sociali, promossa Cisl e Acli Lombardia con il Cinema Rondinella. "La XVI edizione per un appuntamento ormai consolidato si terrà nella sala cinematografica di Sesto S. Giovanni, quest'anno rinnovata e riorganizzata per garantire la massima sicurezza al suo pubblico di affezionati cinefili. La manifestazione, una delle più importanti del suo genere in Italia, conferma la sua formula vincente, con la suddivisione delle proposte filmiche in tre distinte sezioni: Labour.short, Labour.doc e Labour.film, ovvero corti, documentari e film.Da segnalare in particolare l'anteprima del film "On va tout Péter" di Lech Kowalski, vincitore dell'ultimo Filmmaker Festival, la giornata dedicata al regista Andrea Segre e quella dedicata agli operatori sanitari con il film di Nicholas Philibert "In ogni istante". L'intera rassegna si svolgerà con il patrocinio del Servizio per la vita sociale e il lavoro della Diocesi di Milano e di Europa Cinemas, e con la collaborazione del Circolo Acli San Clemente, di Lombardia Servizi e di BiblioLavoro. (com)