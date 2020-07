Polonia: coronavirus, nuovo record di aumento quotidiano dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di contagi da coronavirus osservati in Polonia nelle ultime 24 ore ha raggiunto le 657 unità, il dato più alto dall'inizio dell'epidemia nel paese. Lo rende noto il ministero della Sanità di Varsavia, ripreso dal quotidiano "Rzeczpospolita". La cifra totale dei contagi in Polonia ha raggiunto quota 45.688 e nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 7 decessi, portando il numero dei morti totali a 1.716. Le persone attualmente ospedalizzate sono 1.778, ovvero 84 in più rispetto al giorno precedente. Il viceministro della Sanità polacco, Janusz Cieszynski, ha commentato l'evoluzione della situazione definendola frutto di diversi fenomeni. "Innanzitutto ci sono focolai in alcuni luoghi di lavoro e faccio appello ai datori affinché, ove possibile, si mettano in sicurezza tali luoghi", ha dichiarato il viceministro. Interrogato sulla possibilità di nuove misure restrittive, Cieszynski ha detto che bisogna prepararsi a ogni evenienza, ma sulla base delle prognosi che ha il ministero "non ci aspettiamo un lockdown come quello già trascorso". (Vap)