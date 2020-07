Clima: 4,5 milioni di euro per progetti di adattamento nelle aree marine protette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Analogamente al progetto ‘Parchi per il clima’ – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa -, con il programma ‘Aree marine protette per il clima’ il ministero ha voluto destinare un finanziamento considerevole alle aree marine protette nazionali per progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, dall’efficienza energetica degli edifici alla mobilità sostenibile via mare e via terra. Le aree marine protette del nostro Paese sono un patrimonio di biodiversità inestimabile che dobbiamo tutelare ma anche valorizzare, per esempio con il turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente. E’ questo l’obiettivo di questo bando, che sicuramente susciterà l’interesse degli enti gestori delle aree marine protette”, conclude Costa. (Com)