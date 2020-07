Agroalimentare: Coldiretti, prezzi al consumo della frutta in aumento dell’8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In controtendenza alla deflazione balzano i prezzi al consumo della frutta che segnano un aumento di 8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a fronte di un clima mutevole che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. Questo il commento della Coldiretti nel commentare i dati Istat a giugno, che evidenziano un andamento negativo dell’inflazione su base annua. Stando al relativo comunicato stampa, a pesare nelle campagne è stato il moltiplicarsi di eventi estremi con gelo, grandine, nubifragi, siccità e caldo torrido che hanno compromesso le fioriture e le produzioni. Il risultato, scrive la Coldiretti, è la perdita a livello nazionale di più un frutto su tre con il crollo dei raccolti: una situazione “drammatica per i produttori italiani di ortofrutta”, che subiscono anche “compensi al di sotto dei costi di produzione per la gran parte degli ortaggi”. In un momento difficile per l’economia e l’occupazione nazionale, la Coldiretti consiglia di acquistare prodotti italiani e sostenere la campagna #mangiaitaliano. (Com)