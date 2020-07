© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ironizza su Facebook: "Buongiorno a Di Maio che ora scopre che per fermare l'immigrazione clandestina vanno bloccate le partenze. Poi ci spiegherete come mai non avete mai valutato di attuare il blocco navale che Fratelli d'Italia continua a proporre da anni".(Rin)