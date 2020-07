Scuola: continuano incontri dell'amministrazione di Ciampino per la riapertura a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli incontri tra l'amministrazione comunale di Ciampino e i dirigenti scolastici in vista della riapertura delle scuole a settembre. L'assessora alla Pubblica istruzione, Anna Rita Contestabile ha affermato in una nota: "Appena finito il periodo di lockdown, la nostra amministrazione ha organizzato una serie di tavoli di concertazione con le dirigenze scolastiche e i responsabili della sicurezza in vista del ritorno degli studenti sui banchi di scuola dal prossimo settembre. Diverse le criticità emerse da questi momenti di confronto. Su tutte, purtroppo, dobbiamo prendere atto di una eccessiva discontinuità nelle continue norme che vengono prodotte e che cambiano continuamente gli scenari di riferimento, rendendo difficile effettuare una programmazione efficace e stabile. Ad oggi mancano totalmente le linee guida relative a materne e asili nido, mentre, da quelle che abbiamo, si prospettano difficoltà a reperire gli spazi necessari a garantire le lezioni in presenza a tutti gli studenti. Una problematica su cui stiamo lavorando e che stiamo cercando di ovviare andando a reperire anche spazi esterni, ma che la mancanza di personale Ata adeguato, anche in questo caso, non ci aiuta a risolvere". (segue) (Com)