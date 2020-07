Scuola: continuano incontri dell'amministrazione di Ciampino per la riapertura a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di concerto con i dirigenti scolastici abbiamo evidenziato le nostre difficoltà alla Città Metropolitana, alla Regione e agli assessorati competenti. Abbiamo partecipato a delle call conference con questi Enti, ma è emerso che non ci sarà un aumento del personale così come auspicato dagli stessi istituti scolastici, e al momento, neanche fondi da adoperare per locazione di nuovi immobili o moduli abitativi prefabbricati da adibire ad aule temporanee", continua l'assessora Contestabile. "La nostra amministrazione sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per rispondere alle criticità che si presentano. Siamo certi che le scuole riapriranno, anche con l'ausilio dei banchi monoposto, che speriamo arrivino dal Governo nei tempi stabiliti e attraverso degli interventi di edilizia leggera che i nostri uffici, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, stanno effettuando in alcune scuole e nei due asili nido comunali. Oltre a questi importanti temi – ha concluso l'assessora Contestabile – stiamo portando avanti il confronto sul servizio di trasporto scolastico, della refezione e del pre e post scuola. Al momento sono in fase di studio, con i dirigenti scolastici, tutte le alternative, quali lunch box, gruppi ristretti e altre soluzioni che ci permettano di effettuare tutti i servizi nel rispetto della tutela della salute dei nostri studenti e di tutte le normative anti Covid che sono state emanate dal Ministero fino ad ora, ma che potrebbero subire ulteriori variazioni dal Comitato tecnico scientifico che a tal proposito si esprimerà a fine agosto". (Com)