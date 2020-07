Sanità: Nursing Up, pericoloso calo iscrizioni a scienze infermieristiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A mio modo di vedere - continua De Palma - non è solo l’incertezza legata a una nuova futura pandemia a tenere lontani i giovani dal corso di laurea in Infermieristica. Se così fosse non avremmo numeri stabili a Medicina o Farmacia o Biotecnologie Mediche. Il rischio è reale. Gli eroi che potrebbero diventare 'martiri a vita' non rappresentano una bella immagine per un giovane che deve decidere la strada da intraprendere. Ma essere presi a calci, derisi, dopo aver dimostrato di essere la colonna portante di un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti…no grazie! Non ci sta più bene. La storia può e deve cambiare", chiosa De Palma. (Com)