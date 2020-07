Ucraina: da domani obbligo in arrivo per romeni di esporre test negativo a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo agosto, i romeni che viaggiano in Ucraina dovranno esibire all'ingresso nel paese confinante un risultato negativo di un test effettuato nelle ultime 48 ore. La misura è stata adottata dalle autorità di Kiev dopo l'inserimento della Romania nella lista delle zone rosse con oltre 40 contagi attivi per ogni centomila abitanti. Coloro che non esibiranno il risultato entreranno automaticamente in quarantena per due settimane. La misura non è più valida, invece, per i cittadini ucraini che entrano in Romania. D'altra parte, il ministero degli Esteri di Bucarest ha annunciato che i romeni che viaggiano in Bulgaria non devono più esibire la dichiarazione con cui confermavano di aver preso conoscenza e di assumersi i rischi connessi a Covid-19 e con cui si impegnavano a rispettare le misure contro il coronavirus nel Paese confinante. Rob (Rob)