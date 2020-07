Caso camici: Roggiani (pd), Fontana inadeguato, la Lombardia merita di meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia merita di meglio di dilettanti e bugiardi. Non ci interessa emettere sentenze, a quelle ci penserà la magistratura, ma ammettere il fallimento politico di una giunta e di un presidente ad oggi del tutto inadeguato, che per di più ha tradito la fiducia dei suoi cittadini, mentendogli". Lo scrive in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani intervenuta sul sito ‘Immagina’, dove ha affrontato senza mezzi termini il caso camici che ha investito la giunta lombarda. “Contraddizioni, mezze verità, bugie. Davvero troppe e dal peso tutto politico". "La maggioranza ai vertici di Regione Lombardia e Fontana - aggiunge - devono andare a casa. Un atto dovuto e necessario, anche in vista del prossimo autunno e della possibilità di una seconda ondata di emergenza Covid. La Lombardia, infatti, non è pronta ad affrontare un seconda possibile ondata, a differenza di altre regioni come Veneto ed Emilia Romagna, perché ancora è carente di un programma di prevenzione e tracciamento con test e tamponi. Senza dimenticare l’altra opaca vicenda dell’accordo fortemente voluto da Regione, fra Diasorin e Policlinico San Matteo di Pavia, sul quale adesso indaga la procura". (Com)