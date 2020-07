Italia-Brasile: Istituto di cultura di Rio presenta ciclo di videolezioni su moda italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro presenta Conversando Sobre a Historia da Moda Italiana, un ciclo di quattro videolezioni sulla storia della moda italiana. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nelle lezioni Cecilia Varella, stilista e docente di storia della moda, affronta temi come la nascita dell’industria della moda o la rilevanza che l’Italia – patria di alcuni dei più famosi brand del mondo – ha conquistato in questo settore. La serie di video si conclude con una dettagliata analisi delle tendenze del Ventesimo secolo e dello stile italiano. Le prime tre lezioni del ciclo - in lingua portoghese - sono già visibili sul canale Youtube dell’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. (Com)