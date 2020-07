Ue: Gentiloni, dati Eurostat mostrano che riflessi Covid-19 riguardano tutti i paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima dell’Eurostat sul secondo trimestre del 2020 conferma che le conseguenze economiche senza precedenti provocate dalla pandemia di Covid-19 investono tutti i paesi europei. Lo ha scritto su Twitter il commissario Ue per l’economia, Paolo Gentiloni. Nel secondo trimestre 2020 ancora caratterizzato dalle misure di contenimento per il Covid-19 nella maggior parte degli Stati membri, , secondo i dati Eurostat, il Pil destagionalizzato è diminuito del 12,1 per cento nell'area dell'euro e dell'11,9 per cento nell'intera Ue rispetto al trimestre precedente. (Beb)