Africa: Oms, allentamento restrizioni rischia di innescare nuova impennata casi di Covid-19

- L'allentamento delle restrizioni in Africa potrebbe portare ad una nuova impennata di casi di Covid-19. È l’allarme lanciato dal direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Matshidiso Moeti, che ha chiesto ai governi africani di rafforzare i test e il tracciamento dei contatti, ribadendo che “nessuno è al sicuro finché non saremo tutti al sicuro”. Il numero totale di contagi nel continente, ha aggiunto Moeti, è attualmente di circa 800 mila e alcuni paesi hanno iniziato ad allentare le restrizioni, mentre altri, come il Marocco, hanno reintrodotto le restrizioni dopo la risalita dei casi. “Mentre l'Africa si avvicina a un milione di casi, il continente è ad un punto cruciale”, ha detto Moeti in una conferenza stampa, osservando come cinque del continente – Sudafrica, Egitto, Nigeria, Ghana e Algeria – rappresentino da soli quasi il 75 per cento di tutti i casi in Africa. Il paese africano maggiormente colpito dalla pandemia resta il Sudafrica con 482.169 casi e 7.812 decessi, seguito dall’Egitto con 93.757 casi e 4.774 decessi, dalla Nigeria con 42.689 casi e 878 decessi, dal Ghana con 35.501 casi e 182 decessi e dall’Algeria con 29.831 casi e 1.200 decessi.(Res)