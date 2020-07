© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vedo paralleli. Non tanto per una questione di gerarchia. I processi politici sono profondamente diversi. Le figure non possono che essere profondamente diverse. Io non credo che la storia si ripete nello stesso modo". Questa la risposta di Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico, ad "Agorà Estate" su Rai3, alla domanda se Conte sia il nuovo Prodi. (Rin)