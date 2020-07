Libia: Orlando (Pd), problemi dovuti a strategia scomposta dell'Europa, anche Tunisia al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti dei problemi libici derivano anche da come l'Europa si è mossa in modo scomposto con strategie tra loro diverse. Anche in questo caso è necessaria un'azione comune a livello europeo". Lo ha detto ad "Agorà Estate", su Rai 3, il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, che ha aggiunto come "la questione non riguarda solo la Libia ma anche la Tunisia". Dopo la pandemia "il Paese è al collasso e i flussi stanno crescendo anche da lì perché le autorità hanno difficoltà nella gestione. Anche lì c'è bisogno dell'Europa", conclude Orlando. (Rin)