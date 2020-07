Auto: Senard (Renault), il nuovo Ad De Meo è una grande risorsa per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo amministratore delegato della Reanult, Luca de Meo, "è una grande risorsa per il futuro". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il presidente del costruttore automobilistico francese, Jean-Dominique Senard, all'indomani della presentazione dei risultati semestrali, dai quali è emersa una perdita di 7 miliardi di euro. De Meo ha "delle idee forti", ha detto il presidente di Renault, spiegando che la squadra che è stata costruita attorno a lui ha "una potenza senza eguali". In merito alla strategia prevista con i partner Nissan e Mitsubishi Motors, in base alla quale ogni gruppo sarà leader di una regione, Senard riconosce che c'è il rischio di un "ripiego" ma si vigilerà affinché questo non avvenga. "Abbiamo calmato la relazione tra Renault e Nissan e le relazioni nell'alleanza", ha affermato il presidente di Renault. (Frp)