Regno Unito: Consiglio comunale di Dumfries e Galloway potrebbe rifiutare progetto per parco eolico

- Il Consiglio comunale britannico di Dumfries e Galloway è stato esortato a rifiutare il progetto di un parco eolico che "non rispetterebbe le speciali qualità dell'area". Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc". Il progetto presentato al Consiglio comunale da Infinergy include la costruzione di 17 turbine nelle colline di Shepherd's Rig, vicino a Carsphairn. La decisione finale sul futuro del progetto spetterà al governo scozzese. L'idea di costruire un parco eolico nell'area è emersa per la prima volta sette anni fa, quando Infinergy ha iniziato a considerare la possibilità di costruire un massimo di 45 turbine. Il progetto è stato poi ridimensionato, e la domanda attuale è per un numero minore della metà di quello originale. Secondo i direttori di Infinergy il progetto contribuirebbe con più di 17,5 milioni di euro all'economia locale nella fase di costruzione, e con un fondo comunitario di quasi 883 mila euro durante ogni anno di attività. Secondo un rapporto consegnato al Consiglio comunale i benefici del parco eolico non sarebbero maggiori all'impatto negativo del progetto su un'area che ha già più di 400 turbine a 20 chilometri dal luogo in cui Infinergy intende costruire. Secondo il rapporto, il progetto avrebbe un impatto visivo significativamente sfavorevole sui paesaggi della regione. (Rel)