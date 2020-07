Ue: Bankitalia, in luglio Eurocoin resta negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In luglio Eurocoin, l'indicatore sviluppato dalla Banca d'Italia che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, resta negativo, (-0,50 da -0,37 in giugno). Lo riferisce una nota di Bankitalia che spiega che l'indicatore continua a risentire della debolezza della produzione industriale e della fiducia di consumatori e imprese che, pur in recupero da maggio, rimangono ben al di sotto dei livelli precedenti l’epidemia. Eurocoin esprime la stima in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). Eurocoin è pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal Cepr (Centre for Economic Policy Research). (Com)