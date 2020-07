Maltempo: Anas, frana su statale "dello Stelvio, chiuso temporaneamente tratto all'altezza di Valdidentro (So)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla strada statale 38 “dello Stelvio” è provvisoriamente chiuso al transito il tratto al km 106,500 in località Valdidentro, in provincia di Sondrio, a causa di una frana per le forti piogge delle ultime ore. Lo comunica in una nota Anas. Sul posto sono presenti le squadre della società gruppo Fs Italiane e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.(com)