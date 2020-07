Spagna: crollo del Pil del 18,5 per cento nel secondo trimestre, peggior dato dal 1970

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia spagnola è entrata in recessione tecnica nel secondo trimestre di quest'anno dopo aver registrato un calo del 18,5 per cento del Pil tra aprile e giugno. Come riferisce il quotidiano "El Periodico", è il più grande calo trimestrale della serie storica registrato dall'Istituto nazionale di Statistica iniziato nel 1970. Un calo che coincide con la dichiarazione dello stato di emergenza imposto dal governo dal primo ministro Pedro Sanchez per affrontare la crisi sanitaria scatenata dalla pandemia del coronavirus e che ha comportato la paralisi di molte attività economiche. Finora i maggiori contraccolpi trimestrali sul Pil si erano verificati nel primo trimestre di quest'anno (meno 5,2 per cento) e nel primo trimestre del 2009 ( meno 2,6 per cento). (segue) (Spm)