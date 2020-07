Zimbabwe: Mnangagwa, ministro Agricoltura Shiri morto per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura dello Zimbabwe, Perrance Shiri, è morto a causa del Covid-19. Lo ha confermato il presidente Emmerson Mnangagwa in una nota. "Ora che è confermato che il ministro Shiri è morto per Covid-19, seguiremo le norme dell'Organizzazione mondiale della sanità su come procedere con il funerale”, ha detto Mnangagwa durante una veglia funebre a casa di Shiri, nella capitale Harare. Shiti è morto mercoledì scorso all’età di 65 anni. Generale in pensione dopo aver comandato l’Aviazione per 25 anni, era fra gli artefici del colpo di mano con cui le forze armate estromisero l’allora presidente Robert Mugabe nel novembre 2017. Shiri è inoltre considerato il responsabile del massacro di migliaia di civili avvenuto negli anni ‘80 nell’ambito della repressione delle proteste anti-governative. I massacri dell'esercito, noti come "Gukurahundi" (termine in lingua shona che significa “pioggia precoce che lava via la paglia”), furono diffusi durante la presidenza di Mugabe, al potere per quasi 40 anni. (Res)