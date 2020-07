Iraq: fonti irachene, ruolo milizie filoiraniane al centro della visita di Kadhimi ad agosto negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del premier iracheno Mustafa al Kadhimi negli Stati Uniti prevista ad agosto sarà incentrata sul ruolo delle milizie irachene filoiraniane. Lo riferisce la testata panaraba "The Arab Weekly", citando fonti politiche irachene. Durante la visita - prevista inizialmente per questo mese e poi posticipata per l'emergenza sanitaria - Kadhimi incontrerà il presidente statunitense, Donald Trump, e altre personalità di spicco della politica d'oltreoceano. Lo scorso giugno, si è tenuta in videoconferenza la prima fase del dialogo strategico Iraq-Usa. Nel quadro dell'Accordo quadro strategico firmato dai due paesi nel 2008 e nel rispetto di sovranità, integrità e decisioni delle autorità esecutive e legislative dell'Iraq, il dialogo ha trattato di sicurezza e antiterrorismo, economia ed energia, questioni politiche e relazioni culturali. In merito a economia ed energia, da Washington si sono riconosciute le enormi sfide che Baghdad si trova ad affrontare - particolarmente in seguito alla pandemia da coronavirus e al crollo dei prezzi del petrolio - e la necessità di concretizzare riforme economiche fondamentali. Gli Stati Uniti hanno citato la possibilità di fornire consulenti in campo economico da affiancare al governo di Baghdad per aiutare l'avanzamento delle richieste di sostegno internazionale da parte irachena, incluse quelle a istituzioni finanziali internazionali. Le due parti hanno inoltre discusso il potenziale di progetti di investimento che coinvolgano società statunitensi in vari settori tra cui quello energetico. (segue) (Res)