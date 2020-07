Iraq: fonti irachene, ruolo milizie filoiraniane al centro della visita di Kadhimi ad agosto negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In campo politico, Washington ha espresso solidarietà con Baghdad non solo attraverso la cooperazione bilaterale, ma anche con il sostegno al nuovo esecutivo di Mustafa al Kadhimi. Tra le priorità tracciate dalle due delegazioni figurano la concretizzazione di riforme lungamente attese, il ritorno della stabilità nel paese, la sua ricostruzione e l'organizzazione di elezioni libere, giuste e credibili. Gli Stati Uniti hanno ribadito il sostegno proprio e dei partner internazionali alla preparazione di lezioni in Iraq, al rafforzamento del rispetto della legge e dei diritti umani nonché al ritorno e alla reintegrazione nella società degli sfollati, in special mondo quelli obiettivo di genocidio da parte dello Stato islamico (Is). (segue) (Res)