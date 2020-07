Iraq: fonti irachene, ruolo milizie filoiraniane al centro della visita di Kadhimi ad agosto negli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello securitario, i due paesi si sono trovati d'accordo sul fatto che - "alla luce di progressi significativi in direzione dell'eliminazione della minaccia costituita dall'Is" - nei prossimi mesi gli Stati Uniti "continueranno a ridurre le proprie forze in Iraq e discuteranno con il governo iracheno lo status delle forze rimanenti mentre entrambi i paesi volgono la propria attenzione allo sviluppo di una relazione di sicurezza bilaterale basata su forti interessi reciproci". Da Washington è stati ribadito che gli Usa "non cercano né richiedono basi permanenti o una presenza militare permanente" nel paese mediorientale, come già stabilito dall'Accordo quadro strategico del 2008 secondo cui la cooperazione in campo securitario va intrapresa sulla base di un accordo condiviso. Da parte sua, il governo di Baghdad si è impegnato a proteggere il personale militare della coalizione internazionale e strutture che lo ospitano sul territorio iracheno coerentemente con il diritto internazionale e con gli accordi specifici tra Washington e Baghdad. (segue) (Res)