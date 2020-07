Iraq: fonti irachene, ruolo milizie filoiraniane al centro della visita di Kadhimi ad agosto negli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano culturale, infine, le delegazioni hanno discusso la restituzione all'Iraq degli archivi politici del partito Baath e di manufatti artistici, oltre al potenziamento delle università irachene. La dichiarazione congiunta si conclude con l'annuncio di una riunione del Comitato superiore per il coordinamento del dialogo strategico Washington da tenersi probabilmente nella capitale Usa. A inizio aprile, gli Stati Uniti avevano proposto all’Iraq una riunione di dialogo strategico per discutere il futuro delle relazioni bilaterali, con particolare riferimento alla permanenza delle proprie forze militari sul territorio del paese mediorientale. L'allora primo ministro uscente Adel Abdul Mahdi si era dichiarato intenzionato a puntare a un ritiro “amichevole e non ostile” delle forze statunitensi dall’Iraq e che tale processo era già in corso, con la Coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico che ha limitato la propria presenza sul territorio nazionale a tre basi militari. (Res)