Botswana: coronavirus, imposto nuovo blocco di due settimane a Gaborone

- Le autorità del Botswana hanno imposto un nuovo blocco di due settimane nella capitale Gaborone dopo che sono stati registrati 30 nuovi casi di coronavirus. Il provvedimento è entrato in vigore alla mezzanotte di oggi. “I servizi essenziali opereranno con una capacità del 25 per cento, non ci sarà alcun movimento all'interno della Greater Gaborone Zone senza un permesso di movimento e gli spostamenti da e verso la Greater Gaborone Zone saranno annullati con effetto immediato", ha affermato Kereng Masupu, coordinatore della task force presidenziale per il Covid-19. Fino ad oggi il Botswana ha confermato 170 casi di coronavirus e due morti.(Res)