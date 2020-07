Pd: Romano a Bettini, serve recuperare vocazione maggioritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd non deleghi all'esterno la rappresentanza dei temi riformisti e liberali, ma recuperi quella vocazione maggioritaria che è tanto più indispensabile oggi nelle condizioni dell'alleanza con i Cinque Stelle. Lo scrive Andrea Romano, deputato del Partito democratico, in un articolo su "Il Foglio" di oggi dove risponde alla riflessione di Goffredo Bettini sul futuro della sinistra italiana. "Non è una posizione banale né semplicistica, quella di quei dirigenti del Pd che argomentano la prospettiva di una fusione politica con il Movimento Cinque Stelle", prosegue Romano. "Si regge ad esempio, sull'idea antica secondo cui il Pd dovrebbe allearsi 'a destra' con chi darà 'all'elettorato riformista e moderato, oggi disperso e senza guida e che vale unito più del 10 per cento' (come ha scritto proprio ieri Goffredo Bettini in una riflessione seria e da prendere sul serio). Una doppia prospettiva, dunque, che si regge da un lato sulla convergenza identitaria e culturale tra Pd e M5s e dall'altra sulla prospettiva di un'alleanza con un soggetto esterno al Pd a cui delegare la rappresentanza riformista", continua Romano. (segue) (Rin)