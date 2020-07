Pd: Romano a Bettini, serve recuperare vocazione maggioritaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma proprio l'alternativa a questa doppia prospettiva - spiega ancora Romano - è lo spazio per far valere oggi la forza dei temi della sinistra liberale, insieme all'opportunità di rilanciare in forma aggiornata quella 'vocazione maggioritaria' secondo cui il Pd rappresenta al proprio interno e senza alcuna delega anche l'elettorato e i temi riformisti. Il Pd può giocare con il Movimento Cinque Stelle uno schema di gioco alternativo a quello doppio della 'fusione fredda' e della delega all'esterno della rappresentanza riformista: una partita per il condizionamento dei Cinque Stelle (che si sono già mostrati estremamente mobili, per usare un eufemismo, rispetto alle loro convinzioni anche solo di un anno fa) e per quella che un tempo avremmo definito "la pratica dell'egemonia" da coltivare nel campo alternativo al sovranismo. Ma - prosegue - per condizionare e fare egemonia, e dunque per affermare i temi della sinistra liberale anche nella nuova stagione storica che stiamo vivendo, è indispensabile che l'agenda riformista italiana non si condanni a quella vocazione minoritaria da cui sembra essere tradizionalmente afflitta. Scegliendo invece di spendere il peso delle proprie idee - e anche quello delle riforme che ha concretamente ispirato - dentro quei grandi partiti popolari senza i quali anche le migliori idee sono condannate a restare auspici personali di profeti disarmati", conclude il deputato del Pd. (Rin)