Imprese: Cciaa Milano, sistema imprenditoriale resiste ma soffrono attività straniere e a gestione femminile

- Nonostante le conseguenze della crisi per il coronavirus il sistema imprenditoriale di Milano, Monza Brianza e Lodi resiste. È quanto emerge dall'analisi dei dati del "Cruscotto di indicatori statistici" della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di InfoCamere. Sono 305.192 le imprese attive a Milano a giugno 2020 mentre diminuiscono rispetto a dicembre 2019, quando il dato si attestava a 306.552. A Monza Brianza le imprese attive sono 64.053 (erano 64.110 a dicembre 2019). A Lodi i numeri passano da 14.509 del dicembre 2019 a 14.387 imprese attive a fine giugno. L'impatto del Covid 19 si misura maggiormente sui dati delle nuove imprese iscritte e di quelle cessate. A Milano si registrano 3.688 iscrizioni da aprile a giugno, -42 rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Calano anche le cessazioni, -23 per cento. A Monza le iscrizioni sono state 612 tra aprile e giugno 2020, -49 per cento e 442 cessazioni, -47 per cento. Stesso trend per Lodi con 148 iscrizioni, -48 per cento e 138 cessazioni. A Milano sono state 3.688 le iscrizioni da aprile a giugno, 10.050 nei primi sei mesi dell'anno. Si tratta del -42 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Maggiore frenata nel settore turismo con -70 per cento rispetto allo scorso periodo (108 iscrizioni). Le cancellazioni non d'ufficio in tre mesi sono state 2.890 (-23,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), 9.744 da inizio anno. Guardando ai primi sei mesi dell'anno il calo delle iscrizioni delle imprese si attesta -28 per cento sullo stesso periodo 2019; tra i settori più colpiti dal calo di iscrizioni il turismo e i trasporti rispettivamente -48 per cento e -41 per cento, seguiti dal commercio a -35,4 per cento. Soffrono di più le imprese femminili che vedono le iscrizioni nel secondo trimestre 2020 dimezzate rispetto al 2019 (in valore assoluti 549, -49 per cento.) e raggiungono il -33 per cento rispetto al semestre. Crollo delle iscrizioni per le imprese straniere con -53 per cento in tre mesi (612 iscrizioni) e –41 per cento da inizio anno. Anche le imprese under 35 registrano il calo del 44 per cento in tre mesi (744 iscrizioni) e –35 per cento in sei mesi. Nonostante la situazione, Milano continua ad attrarre imprenditori fuori provincia: + di 700 unità locali sono state aperte a Milano nel trimestre – aprile-giugno 2020 – da imprese con sede fuori provincia, di cui 39 provenienti dall'estero. È quasi un terzo rispetto al totale nazionale di 128. In questo caso, le nuove aperture nel secondo trimestre restano superiori alle chiusure: 26 a Milano, 91 in Italia. Sono 1.174 le aperture di unità locali da parte di imprese già localizzate sul territorio di Milano. (segue) (com)