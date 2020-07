Imprese: Cciaa Milano, sistema imprenditoriale resiste ma soffrono attività straniere e a gestione femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza Brianza sono state 612 le iscrizioni da aprile a giugno 2020, 1.933 nei primi sei mesi dell'anno. Si tratta del -49,2 per cento rispetto al secondo trimestre 2019. Maggiore frenata nel settore turismo con -76,4 per cento rispetto allo scorso periodo. Le cancellazioni d'impresa non d'ufficio in tre mesi sono state 442 (-47,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), 2.193 da inizio anno. Guardando ai primi sei mesi dell'anno il calo delle iscrizioni delle imprese si attesta -31,3 per cento sullo stesso periodo 2019; tra i settori più colpiti i trasporti e spedizioni e turismo, rispettivamente -58 per cento, e -55,5 per cento. Anche in Brianza soffrono di più le imprese femminili che vedono le iscrizioni nel secondo trimestre 2020 più che dimezzate rispetto al 2019 (-57,3 per cento.) e raggiungono il -35,3 per cento rispetto al semestre. Crollo delle iscrizioni per le imprese straniere con -61,1 per cento in tre mesi e -32,6 per cento da inizio anno. Anche le imprese under 35 registrano il calo del 48,9 per cento in tre mesi e -34,4 per cento in sei mesi. Nel trimestre aprile-giugno 2020 sono 341 le aperture di unità locali, di cui provenienti da fuori provincia 194. A Lodi sono state 148 le iscrizioni da aprile a giugno (387 nei primi sei mesi dell'anno). Si tratta del -48,1 per cento rispetto al secondo trimestre 2019. Anche in questo caso maggiore sofferenza nel settore turismo con -66,7 per cento rispetto allo scorso periodo. Le cancellazioni non d'ufficio in tre mesi sono state 138 (-29,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), 513 da inizio anno. Guardando ai primi sei mesi dell'anno il calo delle iscrizioni delle imprese si attesta -37,5 per cento sullo stesso periodo 2019; tra i settori più colpiti dal calo di iscrizioni il turismo -59,1 per cento seguito da assicurazioni e credito -52 per cento. Soffrono di più le imprese femminili che vedono le iscrizioni nel secondo trimestre 2020 più che dimezzate rispetto al 2019 (-53,2 per cento) e raggiungono il -33,6 per cento rispetto al semestre. Crollo delle iscrizioni per le imprese straniere con -60,7 per cento in tre mesi e -44,9 per cento da inizio anno. Anche le imprese under 35 registrano il calo del 50 per cento in tre mesi e -44,6 per cento in sei mesi. (com)