Russia: fonti stampa, compagnia Rosneft ridurrà stipendi dei dipendenti in remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale russa Rosneft potrebbe ridurre del 25 per cento gli stipendi dei dipendenti dell'ufficio centrale che lavorano in remoto. È quanto riferito da fonti nella compagnia petrolifera al quotidiano "Kommersant". Il 28 luglio Rosneft ha annunciato che l'84 per cento degli impiegati dell'ufficio centrale lavora in remoto. Allo stesso tempo, la società ha annunciato che dal primo ottobre, i lavoratori "in remoto" passeranno ad una settimana lavorativa di 30 ore. L'orario di lavoro ridotto e il lavoro a distanza non si applicano ai dipendenti dei reparti produttivi, così come, a quelli dei dipendenti coinvolti "nel garantire la continuità di determinati processi aziendali". Secondo le fonti del quotidiano, la diminuzione del numero di ore di lavoro sarà associata anche a una riduzione degli stipendi nell'ufficio centrale. (Rum)